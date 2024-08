Un tragico incidente ha scosso la comunità di Grumo Nevano nella giornata odierna. La vittima è Sossio Bencivenga, 58 anni, luogotenente dei Carabinieri in servizio nel Salernitano. L’uomo ha perso la vita mentre lavorava nei campi di famiglia, colpito accidentalmente da un arco di ferro utilizzato per sostenere le serre.

Dettagli dell’Incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto mentre Bencivenga, in ferie, si trovava a Grumo Nevano per aiutare il padre ottantenne a preparare il terreno per la prossima semina. Mentre sistemava gli archi di ferro che reggono la plastica delle serre, uno di questi si è improvvisamente sfilato dal terreno, colpendo violentemente la nuca del luogotenente. L’impatto è stato fatale, causando la morte immediata dell’uomo.

Chi Era Sossio Bencivenga

Sossio Bencivenga era un luogotenente dei Carabinieri rispettato e benvoluto, in servizio nel Salernitano. Originario di Grumo Nevano, Bencivenga era sposato e padre di un figlio. La sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità locale, nei suoi colleghi e, naturalmente, nella sua famiglia.

Indagini in Corso

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente. I Carabinieri stanno lavorando per determinare esattamente come l’arco di ferro si sia sfilato e abbia provocato l’incidente mortale. Al momento, sembra trattarsi di un tragico incidente.