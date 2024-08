La Regione Campania rinnova il suo impegno nel promuovere l’attività sportiva tra i giovani, stanziando 18 milioni di euro di voucher per l’anno 2024-2025. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie con redditi medio-bassi, offrendo voucher fino a 400 euro per minore, destinati ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni residenti nella regione.

Dettagli dell’Iniziativa

Il voucher, che copre i costi per la pratica sportiva, può essere utilizzato presso associazioni sportive (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD) presenti in un elenco specifico, aggiornato periodicamente. Queste strutture devono essere in regola con i requisiti stabiliti dal CONI e dalle normative vigenti, garantendo così un ambiente sicuro e qualificato per l’attività sportiva.

Come Presentare Domanda

Le famiglie interessate possono presentare la domanda di contributo tramite il portale online dedicato della Regione Campania. Il processo di richiesta è semplice e accessibile, permettendo di selezionare la struttura sportiva preferita tra quelle accreditate. Per inoltrare la domanda, è necessario accedere al seguente link: [https://servizi-arus.regione.campania.it/siamo/compila-istanza/a rus_voucher]

Obiettivi e Impatti

L’iniziativa si propone di incentivare l’attività fisica tra i giovani, riconosciuta come fondamentale per lo sviluppo psicofisico e per la promozione di uno stile di vita sano. Inoltre, mira a rendere lo sport accessibile a tutte le fasce di reddito, rimuovendo le barriere economiche che potrebbero impedire ai bambini di partecipare ad attività sportive organizzate.

Con questo sostegno economico, la Regione Campania non solo investe nel benessere dei suoi giovani cittadini, ma anche nel futuro della comunità, promuovendo valori come la disciplina, il fair play e la socializzazione. L’iniziativa è un passo importante verso una società più inclusiva e sana, dove lo sport è accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie.