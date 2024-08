Una nuova truffa sta circolando sui social media, promettendo viaggi gratuiti per un anno sui trasporti pubblici di Napoli tramite una tessera Unico Campania. L’offerta, apparentemente allettante, si è rivelata essere un tentativo fraudolento di ingannare gli utenti. L’allarme è stato lanciato da Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti, che ha prontamente allertato il Consorzio Unico Campania. Quest’ultimo ha già segnalato l’accaduto alla Polizia Postale per le dovute indagini.

Il Consorzio Unico Campania mette in guardia gli utenti

Il Consorzio Unico Campania ha subito reagito, diffondendo un messaggio chiaro per avvisare gli utenti della truffa in corso: “Vi segnaliamo l’ennesima pagina fake che pubblicizza un’offerta speciale inesistente. Questa pagina utilizza fraudolentemente il logo di UnicoCampania per ingannare gli utenti facendogli credere che si tratti di una comunicazione ufficiale. UnicoCampania non ha nulla a che vedere con questo tentativo di truffa e procederà con le denunce alle autorità competenti”.

L’annuncio truffaldino è stato diffuso su piattaforme come Facebook, attirando rapidamente l’attenzione grazie alla promessa di una tessera per viaggi gratuiti sui mezzi pubblici e parcheggi per un anno intero. L’immagine allegata mostrava una tessera con il logo di Unico Campania, insieme a un autobus dell’Anm vicino a piazza Garibaldi. Tuttavia, il Consorzio ha chiarito che l’offerta è completamente falsa e ha esortato gli utenti a non cliccare sul link proposto.

La reazione delle istituzioni

Gaetano Ratto, presidente del Consorzio Unico Campania, ha confermato l’azione rapida del Consorzio nel denunciare la truffa: «Abbiamo già avvisato gli utenti sui nostri canali social e segnalato la truffa alla Polizia». Nino Simeone ha aggiunto: «Ho contattato il Consorzio UnicoCampania per segnalare questo tentativo di truffa. Il Consorzio si è subito attivato per informare gli utenti e prendere le dovute misure».

Come proteggersi dalle truffe online

Le truffe online stanno diventando sempre più sofisticate e mirano a sfruttare l’ingenuità degli utenti con offerte troppo belle per essere vere. Il Consorzio Unico Campania ha esortato i cittadini a consultare solo i canali ufficiali per evitare di cadere in inganni e furti di dati personali. È essenziale mantenere alta la guardia e verificare sempre l’autenticità delle offerte, specialmente quando provengono da fonti non ufficiali.