Un grave incidente stradale ha scosso la Roma-Napoli nella mattinata di sabato 31 agosto, causando il decesso di una donna tedesca di 62 anni. L’incidente è avvenuto al chilometro 584, in direzione Roma, coinvolgendo più veicoli e provocando un blocco del traffico che ha portato a lunghe code.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, un SUV scuro si è capovolto sulla strada, creando un grave pericolo per gli altri veicoli in transito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e la polizia stradale per prestare soccorso e gestire il traffico. Purtroppo, per una donna tedesca di 62 anni coinvolta nello schianto, non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha inoltre causato tre feriti, di cui non sono ancora state rese note le condizioni.

L’elicottero dell’elisoccorso è atterrato sul posto per il trasporto urgente dei feriti nei centri medici più vicini. La situazione sulla strada è risultata particolarmente critica, con due chilometri di coda segnalati in direzione Roma e un traffico completamente bloccato.

Disagi al Traffico e Percorsi Alternativi

Autostrade per l’Italia ha immediatamente attivato le procedure di emergenza e ha consigliato agli automobilisti provenienti da Napoli e diretti verso Roma di uscire a Colleferro e di percorrere la strada statale 6 «Casilina» in direzione San Cesareo, dove è possibile rientrare in autostrada. Per chi si trova già oltre Colleferro, è stata indicata un’uscita obbligatoria a Valmontone con lo stesso percorso alternativo.