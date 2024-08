Questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, si è verificato un terribile incidente stradale che ha provocato la morte di una bambina di sette anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 e ha coinvolto due auto: una Citroen C1, con a bordo una famiglia proveniente da Messina, e una Renault Captur, occupata da una coppia di origini calabresi diretta verso il Nord Italia.

Le Dinamiche dell’Incidente

Le due vetture si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire, causando il ferimento di tutte le sei persone a bordo dei due veicoli. Tra i feriti, la più colpita è stata la bambina di sette anni che, nonostante i soccorsi tempestivi, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto coinvolte.

Interventi di Soccorso e Indagini

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato i feriti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove sono presi in carico per le cure necessarie. Nel frattempo, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. Anche le squadre dell’Anas sono intervenute per ripristinare l’ordinaria viabilità del tratto autostradale, che è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.

Un Dramma per le Famiglie Coinvolte

L’incidente rappresenta una tragedia immane per le famiglie coinvolte, in particolare per quella della bambina deceduta. Eventi del genere sottolineano ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare massima attenzione durante la guida, specialmente su tratte autostradali dove la velocità può amplificare le conseguenze di qualsiasi errore o disattenzione.