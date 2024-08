Un’ondata di maltempo ha colpito duramente la provincia di Avellino nel tardo pomeriggio, con nubifragi che hanno trasformato le strade di diversi comuni in veri e propri torrenti, causando notevoli disagi e allagamenti. La situazione più critica si è registrata nei comuni del cosiddetto Mandamento Baianese, al confine con il territorio di Napoli.

Baiano e Mugnano del Cardinale: Le Zone Più Colpite

A Baiano, la centrale via Libertà è completamente sommersa da acqua e fango, lasciando alcuni automobilisti bloccati nei loro veicoli. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per soccorrere le persone intrappolate. Anche a Mugnano del Cardinale, situato a pochi chilometri da Baiano, si sono verificati seri allagamenti. La strada principale del paese è stata invasa da un impetuoso fiume d’acqua che ha messo in pericolo le auto parcheggiate, come mostrano alcuni video amatoriali condivisi sui social media. Per il momento, non si segnalano feriti, ma i danni materiali sono significativi.

Interventi di Emergenza e Chiusura Temporanea del Casello Autostradale

I comuni di Sperone, Sirignano, Baiano e Mugnano del Cardinale sono particolarmente colpiti dalle piogge torrenziali. I carabinieri della Compagnia di Baiano, insieme ai vigili del fuoco, al personale della Protezione Civile e dell’ANAS, sono impegnati in numerosi interventi per far fronte all’emergenza. Una delle situazioni più delicate si è verificata sulla via Nazionale delle Puglie, vicino al casello autostradale di Baiano della A16 Napoli-Canosa, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati a causa dell’accumulo di detriti sulla carreggiata. Per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, il casello è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

Esondazione di un Torrente a Mugnano del Cardinale

Nel comune di Mugnano del Cardinale, un torrente è esondato, invadendo la statale 7 bis e provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni vicini di Sirignano e Baiano. Le autorità locali, insieme ai servizi di emergenza, sono al lavoro per ripristinare la normalità e liberare le strade dai detriti e dall’acqua accumulata.