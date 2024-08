Sabato sera all’aeroporto di Capodichino si sono vissuti momenti di tensione quando una famiglia di Barra è stata protagonista di un acceso diverbio con un tassista. L’incidente, avvenuto sotto gli occhi di numerosi turisti, ha suscitato non poca preoccupazione, spingendo molti a lasciare la fila dei taxi.

L’Accaduto

La famiglia, residente nel quartiere di Barra, aveva chiamato un taxi per tornare a casa dopo l’arrivo all’aeroporto. Tuttavia, al momento di concordare il prezzo della corsa, si è vista richiedere una tariffa esorbitante di 100 euro, giustificata dal tassista con la motivazione che Barra si trovasse “fuori Napoli”. Questa affermazione ha scatenato una vivace discussione, poiché Barra non solo è parte del comune di Napoli, ma è uno dei suoi quartieri.

Assenza delle Forze dell’Ordine e Denuncia

L’episodio si è svolto senza la presenza di alcun rappresentante delle forze dell’ordine, un’assenza che ha sollevato preoccupazioni tra i presenti e ha alimentato le critiche. Il tassista, il cui comportamento è prontamente segnalato al Comune attraverso il numero di servizio pubblico (c.p.), rischia ora una sospensione della licenza, se le autorità confermeranno l’illecito.

Reazioni e Interventi

Le immagini dell’alterco sono inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato l’accaduto con parole dure: «Proprio nel momento in cui Napoli, e l’aeroporto di Capodichino nello specifico, stanno vivendo un momento di straripante afflusso turistico, è quanto mai indispensabile garantire la presenza continua nei principali hub del trasporto turistico di forze dell’ordine per prevenire truffe ai danni dei passeggeri e risse».

Borrelli ha sottolineato come episodi di questo genere danneggino gravemente l’immagine della città e minino gli sforzi compiuti per offrire servizi efficienti e sicuri a cittadini e turisti. La mancanza di forze dell’ordine all’esterno dell’aeroporto, come evidenziato nel video, solleva seri dubbi sulla capacità di garantire la sicurezza in un punto strategico della città.