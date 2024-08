A Ercolano, lo sversamento illegale di rifiuti è finito sotto i riflettori grazie all’intervento del sindaco Ciro Buonajuto, che ha deciso di utilizzare i social media per combattere questo fenomeno. Sul suo profilo Facebook, il sindaco ha condiviso delle foto che mostrano un uomo intento a disfarsi di rifiuti in via Roma in pieno giorno. L’uomo è individuato e denunciato grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Buonajuto ha colto l’occasione per lanciare un appello alla cittadinanza, esortando tutti a fare la propria parte nella lotta contro l’inciviltà. “Invito tutti a segnalare prontamente qualsiasi atto di inciviltà, affinché insieme possiamo proteggere e valorizzare la nostra bellissima Ercolano,” ha scritto il sindaco, ribadendo il suo impegno a denunciare chiunque deturpi “la bellezza della nostra città.”

L’azione del sindaco dimostra un chiaro impegno nell’affrontare il problema dei rifiuti abbandonati illegalmente e nel promuovere un senso di responsabilità collettiva tra i cittadini di Ercolano.