Nella notte a Poggiomarino, un gruppo di ladri ha preso di mira una farmacia cittadina, ma grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, il furto non ha avuto il successo sperato. Bottino comunque corposo ma non totale come probabilmente preventivato dalla banda. L’allarme è dato da alcuni residenti, svegliati dal rumore, che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine in perlustrazione.

L’Intervento dei Carabinieri

Appena ricevuta la segnalazione, una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto, impedendo che i malviventi portassero a termine il colpo. Nonostante ciò, i ladri sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata, dirigendosi verso la Statale 268, dove hanno fatto perdere le loro tracce.

Le Parole del Sindaco di Poggiomarino

L’episodio ha suscitato la reazione del sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, che ha commentato: “Questo episodio è significativo e dimostra la crescente attenzione delle Forze dell’Ordine, come da noi richiesto. È fondamentale la collaborazione dei cittadini e il maggiore presidio del territorio. Stiamo anche pianificando operazioni serali e notturne con la nostra Polizia Municipale per rafforzare la sicurezza. Dobbiamo essere compatti, ottimisti e collaborativi per difendere la nostra comunità.”

Collaborazione Cittadina e Sicurezza Locale

L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica. Il rapido intervento dei residenti e l’azione dei carabinieri hanno impedito che il furto avesse conseguenze peggiori, evidenziando la necessità di un controllo costante del territorio, soprattutto nelle ore notturne.