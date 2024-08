Un altro tragico incidente stradale ha colpito la provincia di Salerno, dove il 34enne Mario Gizzi, originario di Colliano, ha perso la vita in un impatto fatale avvenuto a Contursi Terme. L’incidente è avvenuto lungo la Strada Statale che collega Contursi Terme con Campagna.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Mario Gizzi era alla guida della sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo violentemente sull’asfalto. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il giovane abbia sterzato bruscamente per evitare un cane che attraversava la strada. Nonostante i soccorsi siano arrivati rapidamente e Gizzi fosse ancora in vita all’arrivo dei sanitari, le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Interventi delle Autorità e Cordoglio della Comunità

La salma di Mario Gizzi è stata trasferita all’ospedale di Oliveto Citra, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari. Nel frattempo, la comunità di Colliano è stata profondamente scossa dalla tragedia. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del giovane attraverso un messaggio sui social media, evidenziando l’immenso dolore causato dalla sua improvvisa scomparsa.

“Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio, nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore,” si legge nel messaggio pubblicato dal Comune di Colliano.

Eventi Annullati in Segno di Lutto

In segno di rispetto e lutto, il Comune di Colliano ha deciso di annullare i prossimi eventi previsti nel cartellone estivo, un gesto simbolico per onorare la memoria di Mario Gizzi e mostrare vicinanza alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.