Nella notte scorsa, il personale di Anas e dell’impresa incaricata hanno lavorato incessantemente per ripristinare la strada statale 7bis nell’Avellinese, gravemente compromessa da una violenta bomba d’acqua. L’intervento si è svolto senza sosta per rimuovere il materiale fangoso e i detriti che hanno invaso il piano viabile a causa del maltempo che ha colpito la zona.

La Situazione del Maltempo

La potente precipitazione si è abbattuta sull’area nella serata di ieri, quando era in vigore l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale. La pioggia torrenziale ha causato un accumulo significativo di fango e detriti sulla strada statale 7bis, rendendo necessaria l’interdizione al transito in entrambe le direzioni tra i comuni di Baiano e Mugnano del Cardinale.

Interventi e Ripristino della Viabilità

Le operazioni di sgombero sono iniziate subito dopo il verificarsi dell’evento e sono continuate fino all’1 circa di questa notte. Gli uomini e i mezzi hanno lavorato senza sosta per garantire che il piano viabile fosse completamente liberato e sicuro per il traffico. La rimozione del fango e dei detriti è stata una priorità assoluta per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Stato Attuale e Prossimi Passi

Le attività per la pulizia completa del piano viabile sono tuttora in corso. Anas e l’impresa incaricata stanno monitorando costantemente la situazione per assicurarsi che la strada sia ripristinata in tempi rapidi e che eventuali ulteriori problematiche siano affrontate tempestivamente.

Impatti e Raccomandazioni per i Viaggiatori

I residenti e i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali. È consigliabile verificare le condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio e seguire eventuali deviazioni o percorsi alternativi indicati.