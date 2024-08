Morde carabiniere e gli stacca una parte d’orecchio. Il grave episodio è avvenuto questa mattina, in via Patini, a Sulmona. L’uomo, un 46enne ristretto ai domiciliari, si trovava all’interno di un bar, quando è raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri per un controllo. Dopo la richiesta di esibire i documenti, il cliente del bar ha reagito con violenza, prima scagliandosi contro il militare e poi, all’esterno dell’attività, prendendolo a morsi, staccandogli una parte d’orecchio.

Il carabiniere è soccorso prima dal barista e dai passanti fino all’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in pronto soccorso per accertamenti. L’uomo invece è portato in caserma dove si trova in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.