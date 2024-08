Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri su strada Acque Alte, nei pressi della rotonda di Borgo Piave, alle porte di Latina. L’evento, che ha visto coinvolte quattro auto, ha lasciato un bilancio drammatico: due giovani hanno perso la vita e altri tre sono rimasti gravemente feriti.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è iniziato quando una Toyota C-HR, con a bordo cinque giovani, si è scontrata con una minicar che stava uscendo da strada Acqua Bianca. L’impatto ha causato una reazione a catena: la Toyota ha poi colpito una Nissan Qashqai che procedeva nella stessa direzione e sfiorato una Lancia Ypsilon, che a sua volta ha finito la sua corsa contro un palo della luce. La Toyota, infine, è uscita di strada, andando a schiantarsi contro un albero per poi ribaltarsi al centro della carreggiata.

Intervento dei Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente diversi mezzi di soccorso. Le ambulanze del 118, accompagnate da un’auto medica, sono affiancate dai vigili del fuoco, i quali hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere. Fortunatamente, i conducenti della minicar, della Nissan Qashqai e della Lancia Ypsilon sono rimasti illesi o hanno riportato solo lievi contusioni, non richiedendo il trasporto in ospedale.

Bilancio delle Vittime e dei Feriti

Purtroppo, la situazione si è rivelata molto più grave per gli occupanti della Toyota C-HR. Tre dei cinque giovani a bordo sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre altri due sono deceduti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in Corso

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La polizia stradale del Distaccamento di Aprilia ha eseguito i rilievi del caso, mentre la squadra Volante della questura di Latina ha gestito la viabilità nella zona, già congestionata dal traffico notturno. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero Giuseppe Bontempo per supervisionare le indagini.