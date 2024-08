Un vasto incendio è divampato questa mattina alla periferia di Napoli, coinvolgendo un’azienda alimentare situata lungo la strada provinciale per Pianura. Le fiamme, ancora in corso, hanno già distrutto dieci mezzi refrigerati e stanno consumando un capannone dell’azienda. L’incendio ha causato l’interruzione temporanea della linea ferroviaria Pozzuoli-Villa Literno, con Ferrovie dello Stato che ha deciso di sospendere la tratta per motivi di sicurezza, vista la vicinanza del rogo ai binari.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono impegnati nelle operazioni di spegnimento con quattro squadre e altrettante autobotti, sotto il costante monitoraggio del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) riunito in Prefettura dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Misure Precauzionali e Sicurezza Pubblica

Il Prefetto ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per gestire l’emergenza e coordinare le operazioni sul campo. Nonostante la gravità dell’incendio, al momento non si segnalano pericoli per la popolazione locale. Tuttavia, come misura precauzionale, il Comune di Pozzuoli ha ordinato la chiusura del Centro Commerciale “Le Campane” e di altre attività industriali presenti nell’area fino a quando la situazione non sarà completamente sotto controllo.

Impatto sulla Circolazione Ferroviaria

La sospensione della linea ferroviaria Pozzuoli-Villa Literno ha provocato disagi nel trasporto pubblico locale. Le autorità ferroviarie monitorano costantemente l’evolversi della situazione, pronte a ripristinare il servizio non appena le condizioni lo consentiranno.