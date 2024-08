In seguito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco avvenuta nella notte contro la pizzeria “Vecchia Napoli” nel quartiere Montesanto di Napoli, il prefetto Michele di Bari ha ordinato un immediato incremento dei controlli del territorio da parte delle Forze dell’ordine. La vicenda, di estrema gravità, è ora al centro di serrate indagini volte a identificare i responsabili dell’attacco.

Provvedimenti Immediati e Indagini in Corso

Il prefetto di Napoli ha dichiarato che l’episodio sarà oggetto di discussione nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, confermando l’importanza del caso e la necessità di una risposta tempestiva da parte delle autorità. Nel frattempo, i servizi di controllo del territorio sono intensificati per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.

Contesto e Reazioni

L’attacco alla pizzeria “Vecchia Napoli” ha scosso la comunità locale, e le indagini in corso mirano a chiarire le circostanze dell’accaduto e a portare alla giustizia i colpevoli. Le autorità stanno esaminando tutte le piste possibili, mentre la presenza delle forze dell’ordine nel quartiere è rafforzata per scongiurare ulteriori atti delittuosi.