Il 5 agosto 2024, Ettore Cro’, biker di 53 anni e padre di due figli, è deceduto dopo 20 giorni di ricovero all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Cro’ era rimasto gravemente ferito durante una sparatoria avvenuta il 14 luglio scorso a Capaccio Paestum, durante il “Deaf International Festival 2024”. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate – cinque colpi di arma da fuoco calibro 9, di cui tre al torace, uno alla clavicola e uno all’addome – si sono rivelate fatali.

L’Inchiesta sulla Sparatoria

La Procura della Repubblica di Salerno ha avviato un’indagine sull’episodio, cercando di chiarire i motivi dietro la tragica sparatoria. I principali sospettati, G.C. e R.C., due fratelli non udenti originari di Qualiano, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio plurimo e detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. I due si erano dati alla fuga immediatamente dopo i fatti, ma si sono costituiti presso la tenenza dei carabinieri di Scafati la notte successiva.

Le prime ricostruzioni indicano che l’aggressione sia avvenuta all’esterno dell’hotel Ariston, dove si stava svolgendo il festival. Sembra che una lite tra i due fratelli e un gruppo di motociclisti, tra cui Cro’, abbia preceduto la sparatoria. Uno dei fratelli avrebbe estratto una pistola, ferendo tre dei presenti.

Cordoglio e Commozione

La scomparsa di Ettore Cro’ ha profondamente colpito la comunità. Sui social media sono numerosi i messaggi di cordoglio, esprimendo affetto e rispetto per un uomo ricordato come “d’oro” e amato da molti. Chiara, un’amica di Cro’, ha scritto: “Fratello mio, non ti dimenticherò mai, rimarrai sempre nel mio cuore. Tanta gioia e allegria ci hai portato, eri un uomo pieno di amore”. Anche Gennaro ha espresso il suo dolore: “Mai ti dimenticherò, sarai sempre nei miei pensieri. Ettore, resterai sempre nel mio cuore”.

L’Ente Nazionale Sordi (ENS) di Napoli ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale, sottolineando il dolore per la perdita di un socio stimato. “Esprimiamo profondo dolore per la prematura scomparsa del nostro socio Ettore Cro’. Il nostro pensiero va alla famiglia Cro’ in questo momento di grande tristezza. Siamo vicini a voi con affetto e solidarietà, condividendo il dolore per una perdita così grave”.