Paura ad Afragola nella serata di ieri, quando una sparatoria ha scosso via Domenico Morelli, creando allarme tra i residenti e i passanti. L’episodio è avvenuto intorno alle 20:30, un orario in cui la strada era ancora popolata, e ha subito richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine.

I Dettagli della Sparatoria

Giunti sul posto, all’altezza del civico 43, gli agenti di polizia hanno trovato diversi bossoli – circa venti – sparsi sull’asfalto. Tuttavia, non sono stati rilevati danni ad auto o abitazioni circostanti, facendo escludere inizialmente l’ipotesi di una “stesa”, ossia una sparatoria intimidatoria.

I Feriti e l’Indagine in Corso

A complicare ulteriormente la vicenda, pochi minuti dopo la sparatoria, due uomini si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale di Acerra con evidenti segni di violenza. Si tratta di Salvatore Forte, 30 anni, che ha riportato alcune contusioni, e Catello Forte, 53 anni, con un trauma cranico e una ferita da arma da fuoco alla gamba.

Entrambi sono noti alle forze dell’ordine e sono stati medicati e dimessi poco dopo il loro arrivo in ospedale. Le dinamiche che hanno portato al loro ferimento non sono ancora chiare, ma gli investigatori non escludono un collegamento diretto tra i due episodi.

La Risposta della Polizia

La polizia di Afragola ha avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto, cercando di ricostruire i fatti e individuare i responsabili. Al momento, non si esclude alcuna pista, inclusa quella di un regolamento di conti tra gruppi criminali locali.