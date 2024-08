Una lite scoppiata in un locale del centro di Cervinara, piccolo comune della provincia di Avellino, è culminata in una sparatoria che ha lasciato un giovane gravemente ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due del mattino in via Roma, una delle strade principali della città, ancora affollata nonostante l’ora tarda. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata tra due avventori del locale, degenerando rapidamente quando uno dei giovani ha colpito l’altro alla testa con un bicchiere. La reazione del rivale è stata immediata e brutale: ha estratto una pistola e ha sparato quattro colpi, colpendo la vittima alla schiena e a un braccio.

Il ferito, un 30enne del posto, è soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sebbene i medici abbiano escluso il pericolo di vita, le sue condizioni restano gravi e sono sotto stretto monitoraggio.

Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai carabinieri della stazione di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale. Sul luogo della sparatoria, gli investigatori hanno rinvenuto e repertato quattro bossoli calibro 7.65, che potrebbero fornire indizi cruciali per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e identificare il responsabile.

Al momento, non è ancora chiaro se l’aggressore avesse la pistola con sé al momento della lite o se sia tornato successivamente armato. Le testimonianze raccolte dagli investigatori sono tuttora al vaglio, ma è evidente che il conflitto è esploso in maniera improvvisa e violenta, trasformando una normale serata in un evento drammatico che ha sconvolto la comunità locale.