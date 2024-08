Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno arrestato un uomo di 36 anni accusato di aver sottratto lo smartphone della moglie e di aver diffuso foto e video intimi attraverso un noto social network. La vicenda ha suscitato grande indignazione nella comunità locale.

I Fatti

Il 36enne ha sottratto il telefono della moglie all’insaputa di quest’ultima e ha iniziato a inviare foto e video che la ritraevano in atteggiamenti intimi. La donna, accortasi dell’accaduto, ha subito denunciato il caso ai carabinieri. Ha riferito che l’azione del marito era una ritorsione per una precedente denuncia da lei presentata nei suoi confronti per atti vessatori e violenti.

L’Arresto

I carabinieri, ricevuta la denuncia, hanno rintracciato il 36enne nell’abitazione di una parente. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha subito consegnato sia il proprio smartphone che quello sottratto alla moglie. È stato immediatamente arrestato e dovrà rispondere delle accuse di violenza privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Le Conseguenze Legali

Il 36enne è attualmente sotto custodia e dovrà affrontare le accuse mosse contro di lui. La diffusione illecita di immagini o video intimi è un reato grave, che comporta pene severe. Questo caso evidenzia l’importanza della protezione della privacy e delle conseguenze legali derivanti dalla violazione della stessa.