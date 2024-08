Tensione nella serata di ieri a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove un colpo d’arma da fuoco ha colpito la finestra di un appartamento situato in via Spirito Santo. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ha visto coinvolta una donna incensurata, residente nell’abitazione, fortunatamente rimasta illesa.

L’Intervento dei Carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e la matrice dell’accaduto. Secondo le prime rilevazioni, il proiettile ha attraversato la finestra dell’appartamento, suscitando grande paura, ma per fortuna non ha provocato feriti.

Indagini in Corso

Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se il colpo sia sparato casualmente o se si tratti di un atto intimidatorio mirato. Al momento, nessuna pista è esclusa, e si stanno esaminando tutte le possibilità, incluso il coinvolgimento di gruppi criminali o di eventuali episodi di violenza locale.

La donna, che non ha precedenti penali, è stata ascoltata dai carabinieri, ma al momento non emergono elementi che possano suggerire un movente chiaro per l’episodio. Le indagini continueranno nelle prossime ore, anche con l’ausilio di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Cresce la Preoccupazione tra i Residenti

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di via Spirito Santo, che ora temono per la propria sicurezza. Somma Vesuviana è scossa da questo evento che potrebbe indicare una potenziale escalation di violenza nella zona.

Le autorità hanno rafforzato la presenza delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e rassicurare la comunità locale. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini, mentre i carabinieri proseguono il loro lavoro per identificare i responsabili del colpo esploso e chiarire le circostanze di questa inquietante vicenda.