Durante la settimana di Ferragosto, gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno intensificato i controlli nell’area flegrea, concentrandosi soprattutto sugli stabilimenti balneari e sui servizi di ristorazione lungo la costa. L’operazione, condotta con grande rigore, ha portato alla scoperta di irregolarità significative e alla chiusura di attività non in regola.

Lavoratori in Nero: 17 Scoperte nella Zona Balneare

Durante le ispezioni, le Fiamme Gialle hanno identificato ben 17 lavoratori impiegati in nero, ovvero senza regolare contratto di lavoro, lungo il litorale che va da Pozzuoli a Capo Miseno. Questi lavoratori erano impiegati presso stabilimenti balneari e strutture di ristorazione che non rispettavano le normative previste dalla legge sul lavoro. La presenza di lavoratori non dichiarati rappresenta una grave violazione delle leggi sul lavoro e contribuisce all’evasione fiscale, danneggiando al contempo l’equità competitiva nel settore.

Sequestro di Discoteca Abusiva a Bacoli

Un’altra operazione di grande rilevanza è stata condotta a Bacoli, dove le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro un’area di circa 500 mq, comprensiva di una spiaggia libera e di attrezzature varie. La struttura, che operava come discoteca abusiva, era priva delle necessarie autorizzazioni e promuoveva eventi danzanti non autorizzati. Tra gli oggetti sequestrati ci sono consolle, casse acustiche, impianti di illuminazione, frigoriferi, banconi e bevande, oltre all’incasso giornaliero della serata.

La discoteca abusiva era un punto di aggregazione popolare, ma operava completamente al di fuori della legalità, senza le prescritte autorizzazioni e senza alcun rispetto per le normative igienico-sanitarie e di sicurezza. La Guardia di Finanza ha inoltre sequestrato il denaro raccolto durante le serate danzanti, considerato provento dell’attività illecita.

Impatto e Conseguenze

Le operazioni di controllo hanno messo in luce una realtà preoccupante di evasione fiscale e di lavoro nero nella zona flegrea, un’area ad alta densità turistica e commerciale. L’intervento delle Fiamme Gialle è stato fondamentale per garantire il rispetto delle normative e per tutelare i lavoratori e i consumatori. Inoltre, il sequestro della discoteca abusiva serve da monito per altre attività simili che operano al di fuori delle leggi.