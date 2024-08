Una serata di festa si è trasformata in una tragedia ieri sera quando due ragazzi di Lanciano hanno perso la vita in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 sulla strada comunale via Vecchia Scorciosa, vicino alla zona artigianale Sterpari, nella provincia di Chieti.

Le vittime, Carlo Rizzi di 18 anni e Giorgia Apollonio di 19, stavano percorrendo la strada a bordo di una moto Honda quando, per motivi ancora sconosciuti, hanno perso il controllo del veicolo e si sono schiantati contro un palo di cemento. L’impatto è stato devastante e ha ridotto la moto a un ammasso di rottami.

I soccorritori del 118, accorsi sul luogo del disastro con ambulanze, non hanno potuto fare nulla per salvare i due giovani, che sono trovati già privi di vita. I carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di Fossacesia sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini, cercando di ricostruire le cause che hanno portato a questo tragico incidente.

I familiari, giunti in preda alla disperazione, hanno assistito alla scena del disastro, rendendo il momento ancora più straziante. Al momento, le cause precise dell’incidente rimangono sconosciute, e le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della tragedia.