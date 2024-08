Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nella Galleria Laziale, causando la morte di un uomo di 62 anni originario di Napoli. L’incidente si è verificato nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2024 e ha profondamente scosso la comunità locale.

Dettagli dell’Incidente

Il 62enne, mentre percorreva la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, a bordo del suo scooter, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’uomo proveniva da Piazza Sannazaro e, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente al suolo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi ferite.

Intervento e Assistenza Medica

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente la Polizia Locale di Napoli, con il supporto del Reparto di Infortunistica Stradale. I soccorsi hanno trasportato il 62enne d’urgenza, in codice rosso, all’Ospedale Cardarelli. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Indagini e Misure Disposte

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo coinvolto nell’incidente e ha messo a disposizione della Magistratura la salma del defunto. Le indagini sono attualmente in corso per determinare le cause precise dell’incidente. Tra le operazioni investigative, è inclusa l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della galleria per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

Sicurezza Stradale e Riflessioni

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sull’importanza di monitorare attentamente le condizioni delle infrastrutture e dei veicoli in transito. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente e prevenire simili episodi in futuro.