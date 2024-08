Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Grottolella, dove una donna di 65 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’auto della vittima, per cause ancora da accertare, è finita contro il muro del cimitero locale, provocando la morte istantanea della conducente.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15:00. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è schiantato violentemente contro il muro del cimitero di Grottolella. Si sospetta che un malore possa essere stato la causa del drammatico incidente.

A bordo dell’auto c’era un’altra donna, che è rimasta ferita nell’incidente. La ferita è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove le sue condizioni sono monitorate con attenzione.

Intervento dei Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Montefredane, che stanno conducendo le indagini per determinare con esattezza le cause del sinistro. Gli inquirenti hanno raccolto vari elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire se altri fattori abbiano contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e assistere nei soccorsi. La scena dell’incidente è stata messa in sicurezza e i soccorritori hanno lavorato per estrarre la vittima e la ferita dall’auto.

Indagini in Corso

Le indagini sono ancora in fase di sviluppo. I carabinieri stanno esaminando tutti gli aspetti della vicenda, inclusi eventuali problemi meccanici del veicolo e le condizioni di salute della conducente al momento dell’incidente. Ulteriori dettagli saranno forniti man mano che le indagini avanzano e si chiariscono le cause esatte del sinistro.