Una nuova emergenza legata alla staticità degli edifici storici ha colpito il centro di Torre del Greco. Nella mattinata di ieri, in una palazzina a due piani situata in Largo Bandito, una traversa di Corso Cavour, si sono avvertiti i primi scricchiolii che hanno preannunciato un cedimento nella parte superiore dello stabile. Il crollo parziale del tetto ha scatenato il panico tra i 14 residenti dell’edificio, i quali sono stati costretti ad abbandonare rapidamente le loro abitazioni.

Un Risveglio di Paura nel Centro Storico

L’incidente ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza del patrimonio immobiliare privato nel centro storico della città. Largo Bandito si trova a poche centinaia di metri da Corso Umberto I, una strada che, dal 16 luglio dello scorso anno, è stata chiusa al traffico a seguito del crollo di un’altra palazzina, che provocò il ferimento di tre persone. Questa volta, fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la paura e la tensione sono state palpabili tra i residenti costretti ad abbandonare le loro case.

Intervento Immediato delle Autorità

I problemi di stabilità dell’edificio di Largo Bandito erano noti da tempo, secondo le testimonianze degli abitanti della zona. Il cedimento del tetto, che si è sbriciolato finendo nell’appartamento sottostante, ha reso evidente la gravità della situazione. Gli occupanti presenti al momento del crollo hanno immediatamente lasciato la palazzina e allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune, che hanno dichiarato l’edificio inagibile a causa del rischio di ulteriori cedimenti.

Disperazione tra i Residenti

La dichiarazione di inagibilità ha gettato nello sconforto i residenti, molti dei quali hanno perso non solo la propria abitazione, ma anche gran parte dei loro beni personali. Scene di rabbia e disperazione si sono consumate sul luogo, mentre le famiglie cercavano di recuperare ciò che potevano dalle loro case.

Un Problema Che Si Ripete

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli edifici storici della città. La zona intorno a Largo Bandito, così come altre aree del centro storico, presenta numerosi edifici antichi che richiedono manutenzione e messa in sicurezza. Le autorità locali sono ora chiamate a prendere provvedimenti urgenti per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.