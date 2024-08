Nel primo pomeriggio di oggi, un drammatico episodio si è verificato a Veroli, dove un uomo di 83 anni, in preda a una crisi depressiva, ha tentato di togliersi la vita gettandosi nel fiume Liri. L’anziano, dopo aver parcheggiato la sua auto vicino a piazza Esedra e al Ponte di Via Napoli, si è lanciato nel vuoto dal muretto di delimitazione di Via Lungoliri Mazzini. La sua caduta è notata da due agenti delle forze dell’ordine che si trovavano in una pattuglia nelle vicinanze, i quali sono intervenuti tempestivamente per salvarlo.

Il Tentato Suicidio e l’Intervento delle Forze dell’Ordine

L’uomo, dopo aver lasciato la sua auto aperta con le chiavi nascoste sotto il tappetino, è salito sul muretto e si è lanciato nel vuoto, compiendo un volo di diversi metri. La scena è notata da un Appuntato Scelto dei Carabinieri della Stazione di Strangolagalli e da un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio alle Volanti del Commissariato di Sora, che si trovavano in una macchina dei Carabinieri.

Mentre il Carabiniere cercava un modo per calarsi nell’alveo del fiume, il collega della Polizia è riuscito a procurarsi una fune da un camioncino di passaggio. Fortunatamente, la caduta dell’anziano è stata in parte attutita dalla folta vegetazione lungo la riva del fiume, ma l’uomo è comunque finito nell’acqua, rischiando di annegare.

Il Salvataggio

Grazie alla prontezza e alla determinazione dei due agenti, l’83enne è tratto in salvo. Il Poliziotto ha legato la corda a un lampione e, con il sostegno del Carabiniere, ha cercato di raggiungere l’anziano, che era bloccato tra gli arbusti e l’acqua. Dopo diversi tentativi, l’Assistente Capo è riuscito a sollevare la testa dell’uomo dall’acqua e a rassicurarlo, mentre il Carabiniere aveva già richiesto l’intervento dei soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno posizionato una scala che ha permesso al personale sanitario di raggiungere l’uomo, immobilizzarlo su una barella e trasferirlo in sicurezza all’ospedale di Cassino.