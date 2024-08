Serata di terrore per i residenti di un condominio di via Regina ad Afragola, dove un uomo di 45 anni, con precedenti penali, ha minacciato di far esplodere alcune bombole di gas all’interno della sua abitazione. L’allarme è lanciato nella serata di ieri, quando il 45enne, in preda a una crisi di nervi, ha minacciato i vicini di far saltare in aria il palazzo.

Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti tempestivamente sul posto, allertati dai condomini che avevano assistito alla scena. All’arrivo della polizia, i vicini hanno riferito che l’uomo, dopo aver proferito minacce, si era barricati in casa. Le forze dell’ordine, valutando la gravità della situazione, hanno cercato inizialmente di far desistere il 45enne parlando con lui dall’esterno dell’appartamento. Tuttavia, la presenza di un forte odore di gas ha reso la situazione ancora più critica e pericolosa.

Con il supporto dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno deciso di intervenire con un’irruzione. Nel frattempo, il 45enne si era chiuso in una camera da letto e, dal balcone, ha iniziato a lanciare suppellettili, coltelli e persino una bombola di gas contro i poliziotti che si trovavano all’esterno. La situazione è degenerata rapidamente, e l’uomo ha continuato a resistere con forza all’intervento degli agenti.

Gli operatori, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione, sono riusciti a raggiungere la stanza dove si trovava l’uomo. La situazione si è risolta non senza difficoltà: i poliziotti hanno dovuto affrontare una colluttazione prima di riuscire a bloccare il 45enne, che è stato infine tratto in arresto. È accusato di tentato omicidio plurimo aggravato, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.