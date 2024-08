In un contesto economico difficile come quello attuale, l’INPS continua a offrire diverse agevolazioni per sostenere le famiglie italiane con reddito basso con diversi bonus a settembre. Conoscere questi bonus può fare una notevole differenza nel bilancio familiare, specialmente per chi ha un ISEE inferiore a 15.000-20.000 euro. Ecco una panoramica delle principali agevolazioni attive nel 2024 per aiutare concretamente le famiglie in difficoltà.

1. Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale è uno dei principali strumenti di sostegno economico alle famiglie, un Bonus Inps che ci sarà anche a settembre. Questo assegno, erogato mensilmente dall’INPS, è destinato a ogni figlio a carico fino a 21 anni di età. Le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro possono ricevere fino a 175 euro al mese per figlio. Per chi ha un ISEE superiore, l’importo scende progressivamente fino a un ISEE massimo di 25.000 euro.

2. Bonus Asilo Nido

Il Bonus Asilo Nido è un altro supporto fondamentale per le famiglie con bambini piccoli. Questo bonus Inps prevede il rimborso delle rette dell’asilo fino a 3.000 euro a partire da settembre per ISEE sotto i 25.000 euro e fino a 2.500 euro per ISEE sotto i 40.000 euro. È un’agevolazione importante per consentire ai genitori di conciliare vita familiare e lavorativa.

3. Assegno di Inclusione

Le famiglie con persone disabili, minori, over 60 o in situazioni di svantaggio possono beneficiare dell’Assegno di Inclusione. Questo strumento fornisce un aiuto economico e accompagna i beneficiari in percorsi di inclusione sociale e professionale, favorendo l’integrazione e il miglioramento delle condizioni di vita.

4. Bonus Psicologo

La salute mentale è un aspetto cruciale, e l’INPS offre il Bonus Psicologo per aiutare chi vive momenti di disagio psicologico. Il bonus è erogato in base all’ISEE, fino a 50.000 euro, e può essere utilizzato per pagare sedute di psicoterapia presso specialisti convenzionati.

5. Bonus Libri Scolastici

A livello locale, molte Regioni offrono il Bonus Libri Scolastici a settembre e che è ergoata da Inps, che consente l’acquisto di libri di testo a prezzi agevolati o gratuiti. Questo bonus è particolarmente utile all’inizio dell’anno scolastico e può essere richiesto presso il proprio Comune.

6. Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una carta prepagata che mette a disposizione 80 euro ogni due mesi per le famiglie con figli sotto i 3 anni o per over 65. Questo bonus aiuta a coprire le spese per beni di prima necessità, alleviando le difficoltà economiche.

7. Carta Dedicata a Te

Simile alla Carta Acquisti, la Carta Dedicata a Te è una carta prepagata con un importo di 500 euro, destinata a chi ha un ISEE massimo di 15.000 euro. Questo bonus, elargito quest’anno dall’INPS a settembre, rappresenta un aiuto concreto per le spese quotidiane.

8. Bonus Bebè e Bonus Cicogna

Per i nuovi nati, l’INPS offre il Bonus Bebè, che prevede fino a 3.000 euro l’anno per le prime spese del neonato. Inoltre, i dipendenti ex postali possono beneficiare del Bonus Cicogna, un contributo di 500 euro.

9. Esenzione Ticket Sanitario

Infine, l’Esenzione Ticket Sanitario garantisce cure mediche gratuite per i bambini sotto i 6 anni appartenenti a famiglie con reddito sotto le soglie stabilite a livello regionale. Questo è un ulteriore aiuto per le famiglie che necessitano di cure mediche frequenti.

Questa panoramica ha lo scopo di informare le famiglie italiane sulle numerose agevolazioni e Bonus attive grazie all’INPS, mirate a sostenere il bilancio familiare in presenza di un ISEE basso già a settembre. Approfittare di questi bonus può fare una grande differenza, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come quello attuale. Le famiglie sono invitate a verificare la loro idoneità e a richiedere i bonus che possono alleviare il peso economico quotidiano.