Un’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino ha portato al sequestro di circa 20 chili di cocaina, bloccando due trafficanti originari di Napoli. L’azione, condotta lungo l’autostrada A16 in direzione Napoli, si è infatti rivelata cruciale nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

L’Operazione e il Sequestro

Durante un servizio di controllo predisposto nella piazzola di sosta nei pressi dell’uscita autostradale di Grottaminarda, i militari della compagnia di Ariano Irpino hanno fermato due auto condotte da due uomini con precedenti penali. Sospettando un possibile traffico di droga, i finanzieri hanno sottoposto i veicoli a una perquisizione approfondita.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno scoperto, occultati in vani ricavati nei mezzi, un totale di diciotto panetti di cocaina. In uno dei veicoli erano infatti nascosti nove panetti, per un peso complessivo di 10,055 chili, mentre nell’altro sono trovati altri nove panetti, per un peso di 9,795 chili. Il carico di droga, se immesse sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre due milioni di euro.

Arresti e Conseguenze

I due trafficanti, identificati come uomini originari della provincia di Napoli, sono infatti finiti arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le operazioni di rito, sono stati trasferiti nella casa circondariale di Ariano Irpino, dove dovranno rispondere delle accuse di traffico e detenzione di droga.

Impatto dell’Operazione

Il sequestro di tale quantità di cocaina rappresenta un colpo significativo al traffico di droghe nella regione e un passo importante nella lotta contro il narcotraffico. Le indagini continueranno per accertare eventuali collegamenti con reti di distribuzione più ampie e per prevenire future operazioni di traffico.

Le forze dell’ordine hanno dunque confermato che il narcotico sequestrato avrebbe avuto un impatto devastante sul mercato nero, potendo alimentare un vasto circuito di vendita al dettaglio e contribuire alla diffusione di dipendenze e crimine.

Dichiarazioni e Prossimi Passi

Le autorità hanno lodato l’efficacia dell’intervento e hanno ribadito l’importanza di tali operazioni per garantire la sicurezza pubblica. La Guardia di Finanza continua a monitorare e contrastare le attività illecite, con un focus particolare sui traffici di droga che minacciano la salute e la sicurezza della comunità.