L’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada è imminente, e con essa arrivano importanti modifiche che interesseranno tutti gli automobilisti, in particolare chi viaggia con bambini. A partire dal 1° settembre 2024, cambieranno le regole per l’omologazione dei seggiolini auto, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sicurezza dei piccoli passeggeri.

Le Normative Attuali

Attualmente, i seggiolini auto per bambini sono regolati da due normative europee principali:

UNECE R44/04: In vigore dal 2007, questa normativa classifica i seggiolini in cinque categorie basate sul peso del bambino, con range che vanno da meno di 10 kg a oltre 36 kg.

UNECE R129 (i-Size): Introdotta nel 2013, questa normativa adotta un approccio diverso, classificando i seggiolini in base all’altezza del bambino anziché al peso. Inoltre, impone che i bambini fino a 15 mesi o 76 centimetri di altezza viaggino con lo schienale rivolto all’indietro, una configurazione che offre maggiore protezione in caso di incidente, come dimostrato da numerosi crash test.

Le Nuove Regole dal 1° Settembre 2024

Con il nuovo Codice della Strada, dal 1° settembre 2024, verranno introdotte modifiche significative:

Eliminazione dei seggiolini non a norma: Sarà vietata la vendita di seggiolini omologati secondo la vecchia normativa R44/04. I rivenditori potranno offrire solo seggiolini conformi alla normativa UNECE R129 o i-Size.

Tipologie di seggiolini disponibili: Saranno in vendita solo due tipi di seggiolini:

Quelli per bambini con un’altezza inferiore ai 100 centimetri.

Quelli per bambini tra i 100 e i 150 centimetri.

Impatti e Consigli per i Genitori

Questa transizione verso la normativa i-Size mira a garantire standard di sicurezza più elevati per i bambini. I genitori sono invitati a verificare che i seggiolini in uso siano conformi alla normativa UNECE R129 per assicurarsi di offrire la massima protezione ai propri figli.

Inoltre, è importante ricordare che i seggiolini omologati secondo la normativa R44/04 potranno essere venduti solo fino al 31 agosto 2024. Dopo tale data, sarà obbligatorio acquistare seggiolini conformi alla normativa i-Size.