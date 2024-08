I carabinieri di Caivano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è stato fermato per un controllo mentre si trovava in via Visone. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto che nascondeva 40 grammi di cocaina, suddivisi in due confezioni sottovuoto, all’interno delle mutande.

L’operazione di controllo non si è fermata qui. I carabinieri si sono recati presso l’abitazione del sospettato, situata nel centro di Caivano, per un’ulteriore perquisizione. All’interno dell’appartamento, hanno rinvenuto altri 150 grammi di cocaina e altrettanti di crack, occultati in un portavivande per bambini. Questa ulteriore scoperta ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo.

L’individuo è stato immediatamente arrestato e posto in custodia cautelare in carcere, dove rimarrà in attesa di giudizio. Le sostanze stupefacenti sequestrate avrebbero potuto essere destinate al mercato locale, con un valore complessivo significativo.

La Lotta al Traffico di Droga a Caivano

Questo arresto rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di droga nella zona di Caivano, un’area purtroppo nota per le problematiche legate alla criminalità organizzata e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate in operazioni di controllo e perquisizione per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Implicazioni Legali e Sociali

L’arresto di un individuo già noto alle autorità per reati simili evidenzia la recidività del fenomeno dello spaccio di droga. Le pene previste per questo tipo di reato sono severe, soprattutto considerando la quantità di stupefacenti sequestrati. Questo caso sottolinea anche la creatività e l’ingegno utilizzati dai trafficanti per nascondere la droga, come dimostrato dal ritrovamento nel portavivande per bambini.