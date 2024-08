Tragedia sulla strada provinciale 206 per Melissano, nel sud Salento, dove all’alba di oggi si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una Lancia Y e una Fiat Panda. Nel violento impatto ha perso la vita Alessandro Carratta, 38 anni, originario di Presicce-Acquarica del Capo.

Alessandro si trovava a bordo della Lancia Y insieme alla sua fidanzata, una coetanea, anch’essa residente a Presicce-Acquarica del Capo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa della violenza dello scontro, mentre la donna è rimasta intrappolata all’interno del veicolo.

Entrambi sono stati soccorsi tempestivamente dal personale del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nonostante gli sforzi dei medici, Alessandro Carratta è deceduto poco dopo il ricovero. La fidanzata è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel medesimo ospedale.

Nell’incidente è stata coinvolta anche una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano tre persone. Il passeggero, anch’egli trasportato in ospedale, è stato ricoverato a Gallipoli, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli altri due occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.