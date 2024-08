Ieri sera, in pieno centro a Napoli, un turista è stato vittima di una rapina in Piazza Bovio. Due giovani di nazionalità marocchina, un 15enne e un 18enne, hanno prima chiesto al turista una sigaretta per poi strappargli la collanina d’oro che portava al collo, fuggendo subito dopo.

L’intervento della Polizia

La rapina è stata immediatamente segnalata alla Sala Operativa della Polizia, che ha inviato una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sul posto. Gli agenti, giunti rapidamente in Corso Umberto I, hanno trovato un collega fuori servizio che stava trattenendo uno dei rapinatori. Il secondo giovane, che stava tentando di fuggire a piedi, è stato inseguito e bloccato dagli agenti.

Arresto e Accuse

Il 18enne, che ha precedenti di polizia, e il 15enne sono stati arrestati e sono ora accusati di rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio evidenzia l’efficacia del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e la collaborazione tra agenti in servizio e fuori servizio nel contrastare la criminalità in città.