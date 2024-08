Tragico incidente stradale questa mattina sull’A30 tra Nola e l’ingresso dell’A1 dove è avvenuto un tamponamento a catena con un bilancio davvero drammatico: un morto e tre feriti nel sinistro. A perdere la vita è un 43enne di Palma Campania, G. P., che si stava recando presso un mercato del Casertano per lavoro. L’uomo è rimasto schiacciato tra le lamiere e liberato solo successivamente dai vigili del fuoco. Ma era ormai troppo tardi e per lui non c’era già più niente da fare. Altre tre persone, a bordo di un altro veicolo, sono rimasti feriti e portate in ospedale, ma secondo le prime notizie nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto sul territorio di San Felice a Cancello tra alcuni furgoni, due in particolare quelli coinvolti. Su uno dei due viaggiava la vittima rimasta schiacciata nell’impatto.

Naturalmente, una volta avviata la macchina dei soccorsi, sono partite le indagini sull’accaduto per delineare eventuali responsabilità in merito al tragico sinistro. Da chiarire di chi possano essere le responsabilità della morte del 43enne di Palma Campania. Disagi forti per quanto riguarda il traffico, con diversi chilometri di coda che dall’alba stanno rallentando la circolazione.