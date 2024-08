È scomparso il noto chirurgo Cristiano Huscher, in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 85, nei pressi di Pozzilli, in provincia di Isernia. Huscher, 74 anni, era a bordo di una Mini Cooper quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail e uscendo fuori strada. La vettura ha attraversato la carreggiata opposta per poi fermarsi in una cunetta.

Nato chirurgo di grande prestigio, Cristiano Huscher è stato per anni primario del reparto di Chirurgia generale e oncologica dell’ospedale «Rummo» di Benevento. Dopo aver lasciato l’ospedale sannita, aveva continuato la sua attività in varie strutture private sia al nord che al sud dell’Italia, distinguendosi per l’uso innovativo della chirurgia robotica, in particolare con il sistema «Da Vinci», strumento che a Benevento non aveva potuto ottenere.

La sua carriera è segnata da interventi chirurgici complessi, spesso su pazienti considerati “inoperabili”, con particolare attenzione a carcinomi del fegato, del pancreas e dei polmoni, consolidando la sua reputazione di eccellente chirurgo.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il dottor Huscher dalle lamiere dell’auto. Nonostante il rapido trasferimento all’ospedale Veneziale di Isernia, per il medico non c’è stato nulla da fare. Il magistrato di turno ha constatato l’assenza di elementi sospetti sull’accaduto, restituendo immediatamente la salma ai familiari.