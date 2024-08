Si aggrava ulteriormente il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 18, nei pressi di Capaccio Paestum. Dopo la morte dei due coniugi avellinesi, un’altra vita è stata spezzata. Questa mattina è deceduto Gerardo Iacovazzo, 49 anni, originario di Vallo della Lucania, conducente della Fiat Punto coinvolta nello scontro.

Le Dinamiche dell’Incidente

Iacovazzo, che era stato trasferito d’urgenza tramite elisoccorso all’ospedale “Ruggi” di Salerno, era in condizioni critiche. Nonostante il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, le ferite riportate erano troppo gravi e l’uomo non è sopravvissuto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Gerardo Iacovazzo stava guidando l’auto della moglie al momento dell’incidente, nonostante non fosse in possesso di una patente di guida valida. La patente gli era stata sospesa in passato a causa di un precedente legato al possesso di stupefacenti.

Una Tragedia che Colpisce la Comunità

La morte di Gerardo Iacovazzo si aggiunge a quella dei due coniugi avellinesi, rendendo ancora più drammatico l’incidente sulla SS18. La comunità locale è profondamente colpita da questa ennesima perdita, e l’evento solleva ulteriori riflessioni sulla sicurezza stradale e il rispetto delle norme di guida.