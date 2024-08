Una comunità intera è sconvolta dalla tragica scomparsa di Emanuel Di Lella, un ragazzo di soli 13 anni, morto in un incidente stradale. Emanuel era alla guida di un motorino quando si è scontrato con un’Alfa Romeo Mito, un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Le Circostanze dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, con i carabinieri che stanno conducendo le indagini per comprendere meglio le dinamiche. Un aspetto che desta particolare preoccupazione è il fatto che Emanuel fosse alla guida di un motorino, un mezzo che, secondo la legge italiana, può essere condotto solo a partire dai 14 anni e con il possesso della patente AM.

Il Dolore della Comunità e il Lutto Cittadino

La morte del giovane ha colpito profondamente la comunità di San Nicandro Garganico. Il sindaco Matteo Vocale ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Emanuel, un segno di rispetto e di vicinanza ai familiari in un momento così drammatico.

La notizia ha scosso anche la parrocchia Santa Maria del Borgo, chiesa madre della città, che ha espresso il proprio dolore con un commovente messaggio sul profilo Facebook. Nel post, accompagnato da una foto di Emanuel in abito da chierichetto, si legge: “L’anima di tutti noi è ancora una volta turbata. E al Signore ci viene spontaneo gridare perché? Ancora una volta siamo chiamati a guardare con gli occhi pieni di lacrime alla sua croce. Emanuel è lì ora, nel tuo abbraccio paterno, dove rifiorirà per sempre la sua giovinezza”.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire le ragioni per cui Emanuel si trovava alla guida del motorino. Le indagini dovranno chiarire se ci siano state eventuali negligenze o violazioni delle normative sulla sicurezza stradale, e se qualcuno potrebbe essere ritenuto responsabile per aver permesso al 13enne di guidare un mezzo per il quale non era ancora legalmente autorizzato.

Il Ricordo di Emanuel

Emanuel Di Lella, figlio di un imprenditore locale nel settore delle comunicazioni, era conosciuto e benvoluto da molti nella sua comunità. La sua tragica morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici, parenti e tutti coloro che lo conoscevano. Il giovane è ricordato come un ragazzo solare, pieno di vita e con un futuro promettente davanti a sé.