Non ce l’ha fatta il 74enne di Postiglione, rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro. L’uomo è morto dopo essere finito sotto il suo trattore mentre stava lavorando su un terreno di sua proprietà in località Granatiello, nel comune di Postiglione. Il mezzo agricolo, per ragioni ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 74enne, un imprenditore agricolo molto conosciuto e stimato nella comunità, è stato immediatamente soccorso dai familiari presenti e dal personale del 118. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Postiglione, dove l’uomo era molto conosciuto. Il dolore e il cordoglio si sono diffusi rapidamente, lasciando tutti attoniti di fronte a questa tragica perdita. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.