Un grave lutto ha colpito la comunità di Cassano Irpino e l’Arma dei Carabinieri. È deceduto a 41 anni Alex Boccella, carabiniere in servizio presso l’aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino). Alex ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri sera mentre si trovava a bordo di un trattore. Le circostanze esatte della dinamica dell’incidente restano ancora da chiarire, aumentando il dolore e lo sgomento per questa perdita inspiegabile.

Il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha voluto ricordare Alex con parole piene di affetto e rispetto, descrivendolo come “un amico altruista, un marito innamorato, un padre premuroso, un figlio affettuoso e un carabiniere integerrimo”. In segno di lutto, il sindaco ha annunciato la sospensione dei festeggiamenti in corso per San Bartolomeo, una decisione che sottolinea la gravità del momento per l’intera comunità.

L’Arma dei Carabinieri ha espresso il suo “profondo cordoglio” per la perdita di Alex Boccella, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri con impegno e integrità. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente non solo i colleghi, ma anche tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano.