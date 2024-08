Uno studente universitario di Palermo, in vacanza in Costa Smeralda, aggredito dai buttafuori del Just Me di Porto Cervo, ex Just Cavalli, durante una serata in discoteca. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 agosto, ma i dettagli sono emersi solo oggi. Il giovane, insieme a un gruppo di amici, aveva scattato una foto al rapper napoletano Geolier, presente nel locale, nonostante fosse vietato fare immagini non ufficiali.

Secondo quanto riportato dall’avvocata Roberta Reina, che rappresenta il giovane aggredito, l’attacco è avvenuto quando uno degli amici ha messo mano al telefono, forse per scattare una foto. I buttafuori sono intervenuti con violenza, colpendo in particolare il ragazzo al volto. Non era comunicato in modo chiaro il divieto di fare foto o video nel locale, afferma la legale.

Geolier non è coinvolto su quanto avvenuto, ma tutto sembra essere un’iniziativa dei buttafuori. Del resto il rapper napoletano non ha mai detto di “no” al pubblico. Un chiaro esempio è un firmacopie al Vulcano Buono qualche mese fa, dove è rimasto fino all’alba per accontentare tutti.

Dopo l’aggressione, i ragazzi sono portati fuori dal locale e hanno chiamato la polizia. Il giovane ferito è medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia, dove gli sono assegnati nove giorni di prognosi, una valutazione provvisoria poiché il ragazzo presenta ancora difficoltà a muovere la mandibola. Tornato in Sicilia, sarà sottoposto a ulteriori controlli medici.