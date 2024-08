Un grave incidente stradale ha scosso questa notte il centro di Avellino, precisamente in via degli Imbimbo. Un SUV Volkswagen, con a bordo un uomo di 50 anni e le sue due figlie, ha perso il controllo, finendo la sua corsa all’interno di un bar, sfondando saracinesca e porta d’ingresso. Ma l’incidente non si è fermato qui: il veicolo ha proseguito, abbattendo una parete e terminando infine la corsa all’interno di una rivendita di tabacchi adiacente.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, i locali erano vuoti, evitando così conseguenze tragiche per altre persone. Nonostante la gravità dell’impatto e la dinamica impressionante, gli occupanti del veicolo, il conducente e le due figlie, non hanno riportato ferite significative, sebbene siano comprensibilmente scossi dall’accaduto.

L’incidente ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal forte boato causato dall’impatto. Diversi abitanti, infatti, si sono precipitati in strada, temendo il peggio.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Questura di Avellino e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e per comprendere le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.

Cause dell’Incidente

Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno considerando diverse ipotesi, tra cui un possibile malore del conducente o un guasto meccanico del veicolo. Saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire se fattori esterni come le condizioni della strada o eventuali ostacoli possano aver contribuito all’accaduto.