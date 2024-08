Un episodio drammatico ha sconvolto i festeggiamenti per Sant’Alfonso a Pagani, dove una bambina di 9 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata sbalzata da una giostra. L’incidente è avvenuto pochi giorni fa e ha spinto la madre della minore a lanciare un appello pubblico per recuperare le immagini che potrebbero chiarire la dinamica dell’accaduto.

I Fatti e le Condizioni della Bambina

La bambina, che si trovava insieme a due cuginetti, è stata soccorsa immediatamente dopo l’incidente. Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto per prestare le prime cure, e la piccola è stata successivamente trasferita all’ospedale Santobono di Napoli. Sebbene le sue condizioni non siano sembrate subito critiche, la bambina ha riportato un trauma cranico e fratture a un braccio.

Le Indagini e le Testimonianze

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri della tenenza di Pagani, che stanno conducendo un’indagine per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo la testimonianza della madre, rilasciata a una testata online, non era visibile alcun cartello che vietasse l’utilizzo della giostra ai minori di 14 anni. Tuttavia, ci sono versioni contrastanti: alcuni affermano che il cartello fosse effettivamente presente.

Problemi di Sicurezza e Verifica della Giostra

La bambina aveva la cintura di sicurezza ben allacciata, ma è stata sbalzata dalla giostra, probabilmente a causa di misure di sicurezza inadeguate per la sua età. Le indagini stanno esaminando vari aspetti, dalla posizione e l’adeguatezza della giostra alla gestione da parte degli operatori. Al momento, non sono emersi malfunzionamenti evidenti negli ingranaggi della giostra.

Le Reazioni e le Prospettive Future

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli impianti di divertimento durante eventi pubblici. Le indagini dei carabinieri mirano a verificare se vi siano state condotte colpose che abbiano contribuito all’incidente. L’obiettivo è accertare se le misure di sicurezza erano adeguate e se sono state rispettate le normative previste per la protezione dei minori.

Il Appello della Madre e Le Indagini in Corso

La madre della bambina ha chiesto pubblicamente il recupero delle immagini dell’incidente per chiarire la situazione. La sicurezza dei giostrai e la conformità delle attrezzature sono al centro delle indagini, e le autorità sono determinate a prevenire che simili tragedie si ripetano in futuro.