Un grave incidente si è verificato ieri nel comune di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove un bambino di cinque anni è caduto dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano di un edificio in via Donizetti 6. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in compagnia della nonna e del fratellino di otto anni al momento dell’incidente. Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Subito dopo la tragedia, il bambino è stato soccorso dalla nonna e da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il 118 è intervenuto rapidamente, trasportando il bambino all’ospedale Santobono di Napoli in codice rosso, a causa delle gravi ferite riportate. Il piccolo è sottoposto a una TAC e successivamente operato d’urgenza. Le sue condizioni sono critiche e i medici ritengono che sia in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che stanno effettuando un sopralluogo per ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini si concentreranno su come il bambino sia potuto precipitare dal balcone, cercando di capire se vi siano state negligenze o mancanze nelle misure di sicurezza dell’abitazione.

La comunità di Sant’Anastasia è scossa dalla notizia, con molti residenti che esprimono la loro vicinanza alla famiglia del piccolo e sperano in un rapido miglioramento delle sue condizioni.