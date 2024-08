Nel primo pomeriggio di sabato 10 agosto 2024, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, un terribile incidente ha spezzato la vita di una coppia, gettando nello sconforto una famiglia. All’altezza di Brolo, l’auto su cui viaggiavano, una Nissan Qashqai, è finita violentemente contro le barriere di protezione del viadotto Pozzo, in direzione Palermo. Le vittime sono Salvatore Caleca, 43 anni, originario di Sant’Agata Militello, e sua moglie Michela Bucci, 40 anni, entrambi residenti a Roma.

Le Vittime e le Conseguenze dell’Incidente

Salvatore e Michela, deceduti sul colpo, viaggiavano con le loro due figlie, di appena 1 e 5 anni, che fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Le bambine, visibilmente sotto choc, sono immediatamente trasportate all’ospedale di Patti, dove sono dichiarate fuori pericolo dai medici.

La Dinamica dell’Incidente e i Soccorsi

L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Brolo, ma le cause esatte dello schianto non sono ancora chiarite. Si ipotizza che possa trattarsi di un sinistro autonomo, ma ulteriori indagini sono in corso per determinare la dinamica esatta. Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale e il Consorzio per le Autostrade Siciliane, che hanno proceduto ai rilievi del caso e alle operazioni di soccorso.

Per permettere l’intervento delle squadre di emergenza, il traffico sulla A20 è stato temporaneamente deviato, con uscita obbligatoria allo svincolo di Patti, causando inevitabili disagi per gli automobilisti in viaggio in quel tratto.