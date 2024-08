Nella notte tra lunedì e martedì, un uomo di 34 anni, Patrico Monteiro Del Gado, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini di Napoli con ferite da coltello e contusioni multiple. Il ferimento, avvenuto nel quartiere Rione Sanità, ha subito destato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute per fare chiarezza sull’accaduto.

Il Racconto del Ferito

Secondo quanto dichiarato da Del Gado ai sanitari e ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, l’uomo sarebbe stato aggredito in via Santa Chiara mentre tentava di difendere una donna da due malviventi. Durante l’intervento, Del Gado sarebbe stato picchiato e accoltellato da uno degli aggressori, mentre l’altro complice riusciva a fuggire.

Indagini in Corso

Il racconto del 34enne è ora al vaglio degli inquirenti. Le autorità stanno analizzando le dichiarazioni rese da Del Gado per verificare la veridicità degli eventi. La zona di via Santa Chiara è dotata di un sistema di videosorveglianza, il che potrebbe fornire elementi utili per identificare i responsabili dell’aggressione. Tuttavia, resta fondamentale per le indagini che le testimonianze non contengano elementi di falsità, poiché ciò potrebbe compromettere la raccolta di prove e ostacolare la ricostruzione dei fatti.

Microcriminalità in Aumento?

L’episodio avviene in un contesto di crescente preoccupazione per la microcriminalità a Napoli, che sembra aver rialzato la testa dopo un periodo di apparente diminuzione. Sebbene le forze dell’ordine siano impegnate al massimo per garantire la sicurezza della città, è impossibile presidiare ogni angolo in ogni momento. Nonostante ciò, le statistiche ufficiali indicano una diminuzione di reati come furti, scippi e rapine, segnalando un trend positivo per la sicurezza cittadina.