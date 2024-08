Un tentativo di furto ha avuto un epilogo rapido e inaspettato in pieno centro, lungo viale Italia, ad Avellino. Un cittadino tunisino di 27 anni, residente a Contrada, è stato arrestato in flagrante dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura dopo aver sfondato la finestra di un appartamento.

L’Incidente e l’Intervento della Polizia

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando la polizia ha notato una finestra di un appartamento situato al piano rialzato con il listello della persiana divelto e il vetro rotto. Durante una perlustrazione, gli agenti della Squadra Volanti hanno individuato una figura nascosta dietro le tende all’interno dell’abitazione. Immediatamente allertati, i poliziotti sono intervenuti e hanno trovato il 27enne all’interno dell’appartamento, che era stato messo a soqquadro con cassetti e ante degli armadi aperti e oggetti sparsi ovunque.

Resistenza e Arresto

L’uomo ha tentato di opporre resistenza all’arresto, ma gli agenti hanno proceduto con successo alla sua immobilizzazione. Durante la perquisizione, non sono stati trovati ulteriori oggetti rubati, ma il danno all’appartamento era evidente. La prontezza e l’efficacia degli agenti hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Provvedimenti e Conseguenze

Il 27enne è stato arrestato e, su disposizione del questore Pasquale Picone, è stato emesso un foglio di via obbligatorio per due anni dal comune di Avellino. Questo provvedimento impedisce all’individuo di fare ritorno in città per un lungo periodo, come deterrente contro future infrazioni e comportamenti illeciti.

Il Commento delle Autorità

Il questore Picone ha sottolineato l’importanza della tempestività e della precisione nelle operazioni di polizia per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il crimine. L’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e proteggere le proprietà private.