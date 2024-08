Un tentativo di furto di prodotti per l’igiene personale si è concluso con l’arresto di L.M., un uomo di 42 anni originario di Boscoreale e già noto alle forze dell’ordine. L.M. è accusato di rapina impropria dopo aver cercato di rubare bagnoschiuma, deodoranti e saponi da un supermercato di Pompei. L’incidente è avvenuto quando l’uomo ha cercato di appropriarsi di un kit di prodotti per l’igiene personale all’interno di un punto vendita.

L’azione del 42enne è immediatamente notata da una guardia giurata del supermercato, che ha tentato di fermarlo. Invece di collaborare, L.M. ha reagito violentemente colpendo la guardia e fuggendo dal luogo del crimine. Nonostante il tentativo di fuga, la reazione rapida della guardia e del personale del market ha permesso di allertare tempestivamente le forze dell’ordine.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione e sono riusciti a rintracciare L.M. poco distante dal supermercato. L’uomo è trovato con i prodotti rubati ancora in suo possesso, confermando le accuse di furto. L.M. è arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di affrontare il processo per rapina impropria.

Questo episodio mette in luce l’efficacia della collaborazione tra il personale di sicurezza dei negozi e le forze dell’ordine nella prevenzione e gestione di atti criminosi. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta la vigilanza e di segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.