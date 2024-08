Giornata movimentata per i carabinieri della locale stazione di Castellammare di Stabia, quando hanno arrestato un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto di rame. L’episodio si è verificato presso il complesso termale “Terme Nuove”, una struttura in disuso gestita dalla Regione Campania. Mentre i carabinieri pattugliavano viale delle Terme, hanno notato la presenza sospetta dell’uomo sui tetti dell’edificio abbandonato. Avvicinandosi, hanno scoperto che il 59enne stava tentando di asportare il rame dall’impianto elettrico dell’edificio.

Il furto di rame, purtroppo, è una piaga diffusa in molte aree, alimentata dal valore del metallo sul mercato. Questi atti non solo causano danni economici rilevanti, ma mettono anche in pericolo la sicurezza pubblica e l’integrità delle strutture coinvolte.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di interrompere l’azione criminale prima che l’uomo potesse portare a termine il suo intento. L’arrestato è stato fermato e condotto in caserma, dove è stato identificato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora, il 59enne attende il giudizio per rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, specialmente in aree considerate a rischio. La comunità di Castellammare di Stabia, purtroppo, non è nuova a simili episodi di microcriminalità, che continuano a sollevare preoccupazioni tra i residenti.