Una storia che sembra uscita da un film, ma che è accaduta davvero nella zona industriale di Napoli. Un uomo ha rubato un furgone della polizia municipale in pieno giorno, ma la sua fuga è stata bloccata dal traffico congestionato. Gli stessi vigili urbani, a bordo di motoveicoli, lo hanno raggiunto e arrestato in pochi minuti.

Un Furto Incredibile in Piena Zona Industriale

L’incredibile vicenda si è svolta in via Emanuele Gianturco, nella periferia est di Napoli, non lontano dal Palazzo di Giustizia. Il ladro, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a impossessarsi di un veicolo della polizia municipale, un furgone ufficiale, scatenando una situazione paradossale: la polizia che insegue se stessa.

L’Inseguimento e l’Arresto

Un automobilista ha registrato la scena con il suo telefono, pubblicando poi il video su TikTok. Nel filmato, si vedono chiaramente alcuni vigili urbani su motoveicoli inseguire il furgone rubato. La fuga del ladro è durata poco grazie al traffico intenso che ha bloccato la sua corsa. Dopo un vano tentativo di resistenza, l’uomo è stato arrestato e condotto in custodia.

Le Reazioni e le Preoccupazioni

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’alleanza Verdi-Sinistra, è stato il primo a diffondere la notizia sui social media, esprimendo forti preoccupazioni per quanto accaduto. “Abbiamo chiesto chiarimenti sulla vicenda al comando della polizia municipale. Come è stato possibile questo furto?”, ha commentato Borrelli, sottolineando il senso di allarme che un episodio del genere può generare.

Un Segnale di Allarme per la Sicurezza

La vicenda ha suscitato interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia del controllo del territorio. “Se derubano anche i tutori della legge siamo davvero messi male”, ha aggiunto Borrelli. Il furto in pieno giorno di un veicolo della polizia municipale è un segnale preoccupante, che indica come la microcriminalità possa colpire senza timore anche le forze dell’ordine.