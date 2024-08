Lo scorso 6 agosto, un episodio di violenza avvenuto sulla spiaggia libera di Ercolano, in provincia di Napoli, ha fatto il giro del web, suscitando sconcerto e indignazione tra gli utenti. Oggi, i Carabinieri della Tenenza locale hanno denunciato tre giovani coinvolti nella rissa: due minorenni di 16 e 17 anni e un 21enne. Tutti e tre i ragazzi sono incensurati, e il più grande è originario di Torre del Greco (Napoli).

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scoppiata a causa delle attenzioni rivolte dal 21enne a una ragazza, coetanea e amica dei due minorenni. Il giovane, insieme ad altre persone che sono ancora in corso di identificazione, sarebbe stato aggredito dai due minorenni, scatenando così la violenta reazione.

Le indagini, coordinate dall’Autorità giudiziaria, hanno rivelato che l’aggressione non si è limitata alla spiaggia. Successivamente, infatti, il 16enne e il 17enne avrebbero aggredito nuovamente il 21enne, probabilmente in Piazza Santa Croce a Torre del Greco. Quest’ultimo è stato soccorso dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Maresca, che hanno riscontrato lesioni guaribili in trenta giorni.